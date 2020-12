타 계좌 조회도 OK…신한금투, '오픈뱅킹' 개시

다이슨 헤어드라이어 등 경품도 증정

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 여러 금융기관의 계좌를 한 번에 조회하고 이체할 수 있는 서비스를 내놓는다.

신한금투는 이 같은 오픈뱅킹 서비스를 출시하고 경품 제공 행사를 진행하다고 22일 밝혔다.

이에 따라 신한금투의 모바일트레이딩시스템(MTS)인 '신한알파' 애플리케이션(앱)에서 여러 금융기관의 계좌를 조회하고 이체할 수 있게 된다. 신한알파에서 한 번에 이체하고 주식매수, 펀드 가입 등이 가능해진 셈이다.

내년 2월28일까지 경품을 증정하는 '뱅킹은 오픈! 경품은 어택!' 행사도 진행한다. 오픈뱅킹 가입하는 이들에게 추첨을 통해 커피 쿠폰을 지급한다. 또한 가입 후 오픈뱅킹을 통해 신한금융투자 계좌로 입금한 금액에 따라 추첨해 블루투스 무선이어폰, 다이슨 헤어드라이어, LG 퓨리케어 공기청정기를 제공한다. 자세한 내용은 신한알파 앱과 신한금투 홈페이지에서 확인할 수 있다.

