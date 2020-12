현대로템, K2전차 '약 5330억 규모' 양산 산업 수주

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 17,250 전일대비 200 등락률 +1.17% 거래량 1,298,327 전일가 17,050 2020.12.22 09:46 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, '5330억원 규모' K2전차 3차 양산 사업 수주현대로템, 방위사업청과 5330억 규모 K2전차 공급 계약현대로템, 주가 1만 6950원.. 전일대비 -0.59% close 이 K2전차 3차 양산 사업을 개시한다.

현대로템은 방위사업청(방사청)과 약 5330억원 규모의 K2전차 3차 양산 물량 납품 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 계약을 통해 현대로템은 방사청에 오는 2023년까지 K2전차 3차 양산 물량 전체를 납품하게 된다. 앞서 현대로템은 지난 2010년 K2전차 1차 양산 물량을 수주해 2015년 납품 완료한 바 있으며 2014년에는 2차 양산 물량을 수주해 2021년까지 모두 납품할 예정이다.

현대로템은 지난 1, 2차 양산 사업을 안정적으로 수행한 경험을 바탕으로 이번 3차 양산 사업에서도 고품질의 K2전차를 적기에 납품한다는 계획이다. 또 K2전차 3차 양산 실적을 기반으로 해외 시장 진출을 위한 노력도 지속할 예정이다.

K2전차는 기갑전력 강화와 함께 기존 노후 전차의 대체 수요에 대응하고자 지난 2008년 개발된 전차다. 주포로 120㎜ 활강포를 장착해 강력한 화력을 확보했으며 자동장전장치 도입으로 탄약수가 필요 없어 기존 K1전차보다 1명 적은 3명의 인원만으로도 운용이 가능하다. 아울러 최고 70km/h 이상의 속도를 낼 수 있으며 수심 4m 이상 잠수해 하천을 건널 수도 있다.

현대로템 관계자는 "이번 계약에 이어 향후 K2전차 추가 양산 여부가 확정될 시 수주 확대가 가능할 것으로 기대된다"며 "K2전차 1, 2차 양산 사업을 수행하며 쌓은 노하우를 활용해 우수한 품질의 전차를 적기 납품하고 군 전력 증강에 이바지할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 했다.

