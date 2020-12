삼성證, 유튜브 구독자 업계 최초로 15만명 돌파

10만 돌파 한 달 만에 업계 최초로 15만명 돌파하며 '급증'

19일 유튜브 라이브로 진행된 해외주식 언택트 컨퍼런스 3.5만명 시청

컨퍼런스 참여자, 자녀에게 물려줄 해외주식으로는 테슬라·애플 꼽아

[아시아경제 송화정 기자]삼성증권의 유튜브 구독자가 업계 최초로 15만명을 돌파했다.

22일 삼성증권에 따르면 지난 21일 기준 업계 최초로 유튜브 구독자 수가 15만명을 넘어섰다. 이는 지난달 19일 구독자 수 10만 돌파 후 약 한 달만에 달성한 것으로, 올해 5월 1만명 돌파 후 6개월만에 10만명을 달성했던 추세와 비교해도 구독자 증가 속도가 눈에 띄게 빨라지고 있는 상황이다.

이처럼 유튜브 구독자가 가파르게 증가하고 있는 것은 삼성증권이 선보이는 다양한 컨텐츠 때문인 것으로 풀이된다. 지난 19일 공식 유튜브 채널 '삼성 POP'에서 진행된 '해외주식 언택트 컨퍼런스 - 글로벌 대(大)전망' 라이브 방송(라방)에는 3만5000명의 시청자가 몰렸다. 특히 이날 생방송은 유튜브를 통해 3시간이라는 장시간에 걸쳐 진행됐음에도 동시접속자가 5000명 수준에 이를 정도로 투자자들의 뜨거운 호응을 받았다. 이번 컨퍼런스에는 장효선 삼성증권 글로벌주식팀장 등 대표 애널리스트 6명이 출연해 플랫폼, 전기차, 바이오 등 혁신기업 테마와 함께 페이팔, 엔비디아, 디즈니 등 2021년 해외 유망 종목 등을 소개했다.

장효선 팀장은 "올들어 비대면(언택트) 세미나를 통해 투자자들과 소통을 해오고 있는데 이번 세미나처럼 열기가 뜨거웠던 적은 처음"이라며 "앞으로는 언택트 세미나를 통해 더 많은 투자자들과 더욱 깊이 있고 재미있는 구성으로 투자공감대를 만들어 갈 수 있도록 다양한 형식을 시도해 볼 계획"이라고 말했다.

삼성증권은 이번 같은 라이브 방송 외에도 최근 유튜브 공식 채널에서 사내 금융 전문가 역량을 총 동원해 다양한 주제의 차별화된 콘텐츠를 선보이고 있다.

김상훈 삼성증권 디지털마케팅담당 상무는 "최근 들어 유튜브 같은 동영상 채널이 일반 정보검색포털을 빠르게 대체해 나가고 있다"며 "이런 트렌드에 맞춰 단순 투자 정보 뿐 아니라 세무·부동산 컨설팅, 연말 정산 등 다양한 재테크 꿀팁들을 영상 콘텐츠로 제공함으로써 비대면 시대의 핵심 소통 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

이날 언택트 컨퍼런스에 참여한 투자자들을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 자녀에게 물려주고 싶은 장기투자유망 해외종목으로 테슬라(19.9%), 애플(19.9%)을 꼽았다. 아마존(7.3%), 구글(5.2%), 디즈니(2.5%)가 뒤를 이었다.

내년도 투자비중을 늘릴 자산으로는 약 76%가 국내외 주식을 선택했고 주식투자를 선택한 응답자 중 국내와 해외 주식의 선호 비율은 4 대 6으로 해외가 더 높게 나타났다.

자유망업종으로는 반도체, 제약·바이오, 2차전지 등 이른바 첨단기술산업을 선택한 응답이 66%에 달했다.

이런 설문결과는 삼성증권이 이달 초 상장기업 CEO, CFO 대상 설문 조사와도 크게 다르지 않아 비대면 투자정보 콘텐츠의 확산으로 동학개미, 서학개미로 대표되는 개인투자자들의 정보수준이 상향평준화 되고 있는 것으로 분석됐다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr