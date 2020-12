중진공, 안전보건경영시스템 인증 획득

안전관리 책임 제도·안전전담조직 등 체계적 운영 기틀 마련

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 한국산업안전보건공단(이사장 박두용)으로부터 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증을 획득했다고 22일 밝혔다.

안전보건경영시스템(KOSHA-MS)은 안전보건체계 인증제도로서 사업주와 근로자의 참여를 바탕으로 한 안전보건 관리 체계 구축과 지속적인 개선 활동 전반을 평가한다.

중진공은 체계적인 안전보건경영시스템을 구축하고 안전을 중심으로 경영 패러다임을 전환한 것을 인정받아 이번에 안전인증을 획득했으며, 안전경영 체계의 대외적 신뢰도를 확보하게 됐다.

앞서 김학도 중진공 이사장은 5월 취임 즉시 기관의 안전경영 체계 전면 개편을 통한 '안전 최우선의 경영시스템 구축'에 나섰다. 먼저 임직원과 도급사업 근로자, 중소벤처기업, 국민의 안전보건관리를 위한 안전보건 경영방침을 수립해 공표하고 전 부서에 관리감독자 및 안전관리자를 지정해 안전관리 책임 제도를 운영했다.

또한 안전전담조직을 통해 안전관리 컨트롤타워 역할을 수행하도록 하고, 안전보건경영시스템 기준에 부합한 매뉴얼, 절차서, 지침서를 제정하는 등 안전경영이 시스템적으로 관리·운영될 수 있도록 했다.

중진공은 정부에서 지정한 안전관리 중점기관은 아니지만 중소벤처기업 종합 서비스 지원기관으로 연수원, 청년창업사관학교, 지역본지부 등 현장조직을 이용하는 고객이 많아 안전사고 예방이 필수적이다.

김학도 이사장은 "직원들에게는 안전한 근로 환경을 제공하고, 고객들은 안심하고 중진공 시설을 이용할 수 있도록 안전을 최우선에 두고 기관을 운영할 것"이라면서, "안전보건경영시스템 구축을 통해 안전하고 건강한 사업장 조성, 중소벤처기업 안전경영문화 확산, 선도적인 국민 안전망 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.

