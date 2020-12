NH농협생명, 안전농업 위한 '안농하세요' 캠페인 실시

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 농업인의 안전농업을 위한 '안농(農)하세요' 캠페인을 시작한다고 22일 밝혔다.

'안전농업하세요'라는 의미를 담은 캠페인으로, 농업인과 국민이 안전농업에 대해 친숙하게 다가가고 쉽게 기억할 수 있도록 이름 붙였다.

농협생명은 이 캠페인을 통해 농업인에게 사고에 대한 경각심을 심어주고 안전의식을 일깨워 농작업 안전사고를 선제적으로 예방한다는 계획이다.

트로트 가수 장윤정을 모델로, 모두가 쉽게 따라 부르는 안전송을 만들어 라디오, 유튜브 등에 선보일 예정이다. 또 매월 농업인에게 실질적인 도움을 주는 농작업 안전체조, 농기계 조작법, 사고 예방책 등을 제작해 방송 등을 통해 알릴 계획이다.

농협생명은 농업인을 대상으로 산재보험 성격인 '농(임)업인NH안전보험'을 판매 중이다. 농작업 중 발생하는 신체상해 및 농작업 관련 질병을 보상하는 정책보험으로 보험료는 성별, 연령 관계없이 동일하며 연 1회 납부한다. 11월말 가입인원은 전국 농업경제활동인구의 68%인 86만명을 돌파하며 역대 최대치를 기록했다.

홍재은 농협생명 대표는 "농작업 안전사고에 대한 국민적 관심과 공감대가 생겼으면 좋겠다"며 "성공적인 안전사고 예방문화 정착으로 농업인의 생명과 자산을 지키는 데 큰 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.

