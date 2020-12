"세계가 푹 빠진 CJ 비비고 만두" K푸드 역사 새로 썼다…'매출 1조 돌파'

식품 단일 품목으로 연매출 1조…세계에 ‘K만두’ 각인

글로벌만두기술센터 신설…맛과 품질 표준화 역량 내재화

‘비비고 왕교자’ 잇는 대형 혁신제품 육성…사업확대 가속

[아시아경제 이선애 기자] ‘국민 만두’ 넘어 이제는 ‘K푸드 대표주자’

CJ제일제당의 ‘비비고 만두’가 연매출 1조원의 벽을 깨며 식품업계의 역사를 새로 썼다. 식품업계 단일 품목으로 매출 1조원 벽을 넘은 건 비비고 만두가 처음이다. 신라면(농심)과 초코파이(오리온)보다 해외 진출이 뒤늦었지만 1조원 성취는 한발 앞서 거뒀다는 점에서 의미가 크다.

전략국가 미국 중심으로…인프라 투자로 판매량 확대

CJ제일제당은 22일 올해 비비고 만두 매출이 1조원을 돌파했다고 밝히면서 자동차, 반도체 등 주력 제조업이 아닌 식품 단일 품목으로 국내외에서 동시에 거둔 성과라고 의미를 부여했다.

비비고 만두는 처음부터 국내와 해외 시장을 모두 고려해 기획했다. 국내에서는 냉동만두의 기존패러다임을 바꿀만한 제품력으로 냉동식품에 대한 부정적 인식을 혁파했다. 그 결과 월매출 100억원 이상을 올리는 ‘비비고 왕교자’를 비롯해, 연매출 100억원 이상의 대형 제품을 5가지나 보유하면서 만두를 냉동식품 시장에서 가장 비중 있는 카테고리로 성장시켰다.

해외는 국가별 식문화와 소비 트렌드를 바탕으로 시장 진입 전략을 짰다. 특히 해외 소비자들에게 ‘한국식 만두’로 인식되기 위해 많은 노력을 기울였다.

전략국가인 미국은 진출 초기부터 코스트코에 진입, 메인스트림 시장을 공략했다. 현지인들에게 익숙한 한입크기의 ‘비비고 미니완탕’에 집중하면서도, ‘만두(Mandu)’로 표기한 제품을 지속 노출해 친밀도를 넓혀갔다. 2015년에는 현지 소비자 트렌드를 제품에 빠르게 반영하기 위해 별도의 만두 연구개발(R&D) 조직을 신설했고, 2018년부터는 한국 스타일의 만두를 시장에 본격적으로 소개했다.

중국과 일본처럼 시장에 이미 독점적 지위를 가진 브랜드가 있는 경우 ‘미래 소비자’인 젊은 층에 집중적으로 비비고 만두를 알렸다. 그 결과 작년 중국 징동닷컴과 이베이재팬이 운영하는 큐텐에서 각각 만두 카테고리, 식품부문 1위를 기록하기도 했다.

한식에 대한 경험이 상대적으로 부족한 유럽의 경우에는 아시아 식문화 수용도가 높은 영국, 프랑스, 독일을 중심으로 유통채널을 확대해 성과를 거뒀다. 현재 유럽 전역의 대형 유통채널 800여점과 코스트코 전 매장(34점)에 진출해 소비자들을 만나고 있으며, 2018년부터 올해까지 3년간 3개국서 61%의 연평균 성장률을 달성했다.

적극적인 인프라 투자는 세계 각국의 판매량 확대를 견인했다. 2013년 한국과 미국, 중국 5개였던 생산기지는 현재 베트남, 일본, 유럽(독일) 등 15개로 확대됐다. 생산라인 역시 2013년 대비 4배가량 늘려 수요에 따른 공급량을 맞췄다.

글로벌만두기술센터설립…기술 해외 생산기지에 이식

CJ제일제당은 앞으로도 국가별로 축적해온 생산-판매 노하우와 차별화된 기술력을 바탕으로 전 세계에 비비고 만두 신화를 이어간다는 복안이다.

이를 위해 ‘비비고 왕교자’와 같이 해외에서도 통할만 한 혁신적인 대형 제품을 지속해서 육성할 계획이다. 또한 글로벌 비비고 만두 전파의 표준이 되는 국내 시장에서는 냉동만두의 수준을 한 단계 더 끌어올리기 위해 보편적인 맛뿐 아니라 개인별 취향을 세심하게 담아낸 ‘수제형 냉동만두’에 집중한다.

글로벌 사업 확대에도 박차를 가할 계획이다. 가장 많은 매출이 일어나는 미국의 경우 미국 전역에 뻗어 있는 슈완스의 강력한 유통망을 통해 비비고 만두를 공급한다. 또한 슈완스와의 협업을 통해 한식의 정체성을 지키면서도 현지인들의 입맛을 사로잡기 위한 신제품 개발에 박차를 가할 예정이다.

일본의 경우 작년 5월에 인수한 냉동만두기업 교자계획(餃子計?) 영업망을 활용해 코스트코 중심에서 슈퍼체인으로까지 소비자 접점이 대폭 확대될 예정이다. 교자계획이 강점을 가지고 있는 '글루텐프리 만두'의 글로벌 확산도 준비하고 있다. 이 밖에도 유럽의 경우 소득수준이 높은 스칸디나비아, 베네룩스 3국의 신규 진출과 함께 기업간 거래(B2B) 거래도 적극적으로 확대해 한식 만두에 대한 저변을 확대하겠다는 방침이다.

한편 CJ제일제당은 특히 식품생산본부 산하에 신설된 ‘글로벌만두기술센터’를 통해 그간 쌓아온 ‘온리원(only one) 기술’을 바탕으로 비비고만의 만두 설비와 표준패키지를 만들고 이를 해외 생산기지에 이식하는 작업을 적극적으로 추진한다. 이를 통해 전세계에서 판매되는 비비고 만두의 맛과 품질이 표준화되고 역량이 내재화될 전망이다.

CJ제일제당 관계자는 “비비고 만두 출시와 함께 꿈꿨던 ‘전 세계인들이 주 1회 한국 음식을 즐기는’ 비전이 실제가 됐다”면서 “앞으로도 전 세계에 비비고 만두를 더욱 널리 알림은 물론 ‘비비고 만두’를 잇는 차세대 K푸드가 탄생할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr