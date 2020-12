속보[아시아경제 이광호 기자]김용범 기획재정부 제1차관은 22일 서울 은행회관에서 열린 거시경제금융회의에서 "우리 경제운용에 있어 시중유동성의 안정적 관리는 중요한 과제"라며 "저금리 기조 장기화 환경 속에서 수익률 추구 행위가 강해짐에 따라 위기 대응 과정에서 전세계적으로 늘어난 유동성이 자산시장 이상 과열, 양극화 확대 등 부작용을 초래할 수 있다는 점에 각별히 유의하면서, 시중유동성이 우리 경제의 '포용성'과 '생산성'을 높이는 데 쓰이도록 보다 세심히 관리하겠다"고 밝혔다.

