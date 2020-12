NS홈쇼핑, 아름다운가게와 '나눔과 순환을 위한 아름다운 약속' 업무협약

[아시아경제 이승진 기자] NS홈쇼핑이 '아름다운가게'와 함께 '나눔과 순환을 위한 아름다운 약속 업무 협약식'을 진행했다고

22일 밝혔다.

이번 협약식 내용에 따라 NS홈쇼핑은 앞으로 매 분기마다 TV홈쇼핑에서 판매중인 직매입 상품 등을 모아 아름다운가게에 기부할 계획이다.

첫 기부 물품은 주방, 뷰티, 패션잡화 등 1억원 상당의 상품으로 내년 1월 중 아름다운가게에 전달된다. 기부된 물품들은 전국 110여개 아름다운가게 매장에서 판매하며 판매금 전액은 어려운 이웃을 위해 사용될 예정이다.

김기환 NS홈쇼핑 CS지원실장 상무는 “코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 분들을 돕고, 이를 정기적인 기부로 이어가고자 (재)아름다운가게와 업무 협약식을 맺었다”며 “’삶의 가치창출과행복나눔’ 이라는 사명을 실천하는 NS홈쇼핑의 노력이 코로나19와 힘든 일상에 지친 우리 이웃에게 큰 힘이 되길 바란다”고 말했다.

한편, NS홈쇼핑은 코로나19극복을 위한 구호활동 지원을 비롯해 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가고 있다. 지난 3월에는 대구 경북 지역에 마스크 10만장을 기부하고, 4월에는 취약계층을 돕기 위해 마스크와 쌀, 즉석식품으로 구성된 ‘사랑의 키트’를 전달했다. 8월에는 긴급 구호 활동으로 코로나 상황중에 집중호우 피해까지 겹쳐 어려움을 겪고 있는 안성시에 1억원을 기부한 바 있다.

