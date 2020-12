기아차 노사, 임단협 잠정합의안 도출(상보)

[아시아경제 성기호 기자] 4주간 부분파업 등 진통을 이어간 기아자동차 노사가 임금 및 단체 협상 잠정합의안을 도출했다.

22일 기아차 노사에 따르면 노사는 전날부터 진행된 16차 본교섭에서 밤샘 마라톤 협상 끝에 이날 임단협 잠정합의안을 마련했다.

최대 쟁점이었던 '잔업 30분 복원'은 현대차와 동일한 잔업 25분 선에서 합의된 것으로 알려졌다.

기본급은 동결 되었으며, 경영 성과급 150% 지급, 코로나 특별 격려금 120만원과 재래시장 상품권 150만원 지급 등의 내용이 담겼다.

이와 함께 친환경차 관련 고용 안정 보장, 노동 강도 완화를 위한 작업 환경 개선, 협력사 동반성장 관련 6000억원 투자, 현대차와 동일한 수준의 정년 연장 관련 내용도 포함된 것으로 알려졌다.

기아차 노조는 29일 잠정합의안에 대한 조합원 찬반 투표를 진행할 예정이다. 과반이 찬성하면 잠정합의안은 최종 가결된다.

