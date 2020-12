CJ올리브영, 22일부터 매장 입장 인원 관리…8㎡당 1명 제한

[아시아경제 이승진 기자] CJ올리브영은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 및 감염 예방을 위해 선제적으로 매장 입장 인원 관리 조치를 시행한다고 22일 밝혔다.

매장 입장 인원 관리는 이날부터 명동과 강남 플래그십 등 대형 매장을 시작으로 순차적으로 시행한다. 기준은 시설 면적 8㎡ 당 1명으로, 이는 ‘사회적 거리두기’ 3단계에서의 중점관리시설인 식당의 운영 기준과 같은 수준이다. 올리브영 매장이 일반관리시설이라는 점을 감안했을 때, 이는 강력한 예방 조치다. 올리브영은 매장에 이 같은 내용을 담은 연출물을 출입문에 부착해 적극 알릴 계획이다.

CJ올리브영 관계자는 “최근 코로나19 확산세가 가속화됨에 따라, 정부의방역 수칙을 적극 따르면서 매장의 안전 강화 방안을 지속적으로 고민하고 선제적으로 도입하고 있다”며 “앞으로도 고객들은 안심하며 쇼핑할 수 있고, 직원들은 건강하게 근무할 수 있는 안전한매장 운영에 집중할 것”이라고 밝혔다.

한편, CJ올리브영은 지난 8월부터 선제적으로 매장 내 마스크 착용을 의무화해 마스크 미착용 고객의 매장 출입을 전면 금지하고 있다. 또한 결제 대기 고객 간 안전 거리 확보를 위한 ‘발자국 스티커’를 부착하고 매시간 매장 내 환기 실시, 비접촉 결제 단말기 도입하는 등 코로나19 감염 예방 방안을 지속적으로 강화하고 있다.

