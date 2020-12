관악구, 2020년 보건생명 분야 우수사례 공모전 장려상 수상

보건·의료·복지·주거환경 등 통합적으로 지원하는 '원스톱 재활 통합서비스' 성공적 운영으로 서울시 멘토 보건소 선정 … 타구 실무자 교육 및 사업 전개

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(박준희 구청장)가 한국보건복지인력개발원에서 개최한 ‘2020년 보건생명분야 우수사례 공모전’에서 장려상을 수상했다.

이번 공모전은 현장 운영 노하우 공유 및 현장전문가 발굴을 위해 개최, 전국에서 접수된 27건의 우수사례 중 내·외부 심사를 통해 총 7개의 사례가 선정됐다.

구는 ‘원스톱 재활 통합서비스’를 주제로 건강취약계층인 중증 재가 장애인을 대상으로 한 맞춤형 통합서비스 사업을 제출, 우수한 평가를 받았다.

원스톱 재활 통합서비스는 내소자 1:1 치료나 방문 재활치료를 제공했던 단편적인 서비스에서 더 나아가 보건·의료·복지·주거환경 등을 통합적으로 지원하는 서비스다.

중증장애인 재활에 대한 의뢰가 들어오면 작업치료사, 물리치료사, 간호사 등으로 구성된 ‘재활드림팀’이 방문, 문제와 요구를 총체적으로 파악, 지역사회 재활협의체 회의를 거쳐 근본적인 해결을 도와주고 있다.

회의에 참석했던 한 위원은 “한 사람이 아닌 한 가정을 살리는 위대한 일을 하시더군요. 이 정도로 훌륭한 일을 하실 줄은 몰랐습니다. 진심으로 존경스러웠습니다”고 감격의 소감을 밝히기도 했다.

관악구보건소는 지역사회 재활협의체 회의 및 원스톱 재활 통합서비스의 성공적 운영으로 올해 서울시 멘토 보건소로 선정돼 타구 실무자 교육 및 사업의 횡단적 전개에도 힘쓰고 있다.

박준희 구청장은 “보건, 복지, 의료, 주거 등 다양한 분야 통합지원으로 중증 재가 장애인의 복지 증진과 삶의 질 향상에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 장애인이 건강한 삶을 누릴 수 있도록 지역사회와 활발히 소통, 실질적인 도움을 줄 수 있는 재활서비스 제공에 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr