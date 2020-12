용산구, 원효대교 북단 교통섬 녹지대 조성

원효로3가 54-5번지 일대 5800m² 사업비 8억7000만 원 들여...소음·대기오염 저감 등 녹지 완충 기능 강화...산책로, 커뮤니티공간, 빗물정원 등 조성

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 원효대교 북단에 위치한 교통섬 녹지대를 주민 쉼터로 새롭게 만들었다.

교통섬 녹지대는 조성된 지 오래돼 녹지 훼손과 시설물 노후가 발생, 주민들이 이용하기 어려운 상태였다.

이에 구가 가로변 녹지 환경을 개선하고 도심 내 공원형 녹지를 재조성하기로 한 것.

대상지는 원효로3가 54-5번지 일대 5800m² 면적이다. 사업비 8억7000만 원을 들였다.

구는 지난 2월 사업 추진계획과 기술용역 타당성 검사를 진행, 3월 실시 설계에 들어갔다. 이어 7월 공사에 착공, 이달 초 공사를 마무리했다.

구 관계자는 “이번 사업은 노후 시설물을 정비, 도심 녹지 양을 늘려 소음, 대기오염에 대한 녹지의 완충 기능을 강화하는데 중점을 뒀다”고 말했다.

먼저 녹지대 내 흙을 새로 갈고 녹지기반을 조성했다. 이어 은행나무(암나무) 등 불량수목, 위험수목을 제거, 녹지 내 나대지 가장자리에 화단을 만들고 나무를 심었다.

주민들을 위해 건강 쉼터를 만들었다. 노후 돼 주민들이 이용하기 힘들었던 기존 보도를 개선해 산책로 포장 공사를 진행했다. 보행자 안전사고를 예방하기 위해 공원 내 불필요한 구조물을 제거하고 근력운동, 스트레칭 기구 등을 설치했다.

커뮤니티공간과 중심문화광장도 들어섰다. 가로형 쉼터, 파고라, 벤치를 곳곳에 설치해 주민들의 소통 공간을 조성하고 철쭉, 조팝나무 등 꽃나무를 심었다.

빗물정원도 새롭게 만들었다. 먼저 넓은 공간에 소나무, 혼성초화 등 다양한 식물을 심고 중앙에는 빗물을 재활용한 자연친화적 연못 공간을 조성했다.

성장현 용산구청장은 “도심에서 공원과 자연환경을 누릴 수 있는 휴식공간을 새롭게 만들었다”며 “주민 여러분의 많은 이용과 관심을 바란다”고 말했다.

