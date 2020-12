'또 당할라' 뉴욕주, 변종 코로나 확산 영국발 입국 추가 차단

영국 변종 코로나19 확산에 선제적 대응

유럽발 감염 확산 피해 경험 재발 우려

쿠우모 주지사 "연방정부 대응 나서야" 촉구

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 뉴욕주가 변종 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산한 영국발 여행객 입국 제한에 나섰다. 유럽에 이어 미국에서도 영국발 입국 제한 조치가 확산될지 주목된다.

AP통신은 21일(현지시간) 영국 브리티시 항공과 뉴욕주가 코로나19 음성 판정을 받은 승객만 뉴욕행 항공편에 태우겠다고 합의했다고 보도했다.

미국은 지난 3월 코로나19 사태 발발 이후 영국 등 26개 유럽 국가에서 오는 여행객의 입국을 금지하고 있다. 이번 조치에 따라 미국인 시민권자도 코로나19 음성 판정을 받아야만 미국에 입국할 수 있게 된 셈이다.

앤드루 쿠오모 뉴욕 주지사도 이날 기자회견에서 브리티시 항공에 이어 델타 및 버진항공과도 영국발 승객에 대한 자발적인 검사 조치를 요청했다고 밝혔다.

쿠오모 주지사는 "영국에서 하루에 6편의 비행기가 도착한다. 항공사들이 거부할 경우 뉴욕주 차원에서 다른 조치를 강구할것"이라고 경고했다. 쿠오모 주지사의 경고에는 입국 금지 등 강력한 조치까지 포함한 것으로 풀이된다.

쿠오모 주지사는 하루전에도 성명을 통해 프랑스 등 유럽국가들이 영국으로부터의 입국을 전면 금지했다는 사실을 상기하며 "미국 정부도 신속하게 조치를 취해야 한다"고 강조했다.

쿠오모 주지사의 발언은 코로나19 사태 발발 초기 뉴욕이 미국내 핵심 감염 지역이 됐던 이유가 대서양을 마주 보고 있는 유럽에서 오는 여행객들에 대한 조기 통제에 실팼긴 때문인 것을 고려한 조치로 풀이된다.

뉴욕대와 마운트 시나이 아이칸 의대는 지난 3월 중순부터 뉴욕의 코로나19 환자들에게서 채취한 바이러스를 분석한 결과 대다수가 유럽에서 온 바이러스에 전염된 것으로 나타났다고 분석한 바 있다.

