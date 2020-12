[아시아경제 김봉주 기자] 배지현이 집에서도 무표정인 남편 류현진에 대해 이야기했다.

21일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 아나운서 출신 방송인 배지현이 스페셜 MC로 출연했다.

배지현은 남편인 야구선수 류현진이 연애 초반과 달리 말이 없어졌다고 털어놓았다.

원래 과묵한 편이었던 류현진이 장거리 연애 초반에는 넘치는 열정으로 말이 많았지만, 지금은 반대가 되었다는 설명이다.

서운하지 않냐는 질문에 배지현은 "남자의 리듬을 이해한다"고 답했다.

이어 배지현은 "경기할 땐 타자 잡는 무표정 머신이잖아요, 남편이. 근데 제가 타자도 아닌데 저한테도"라고 폭로했다.

서장훈은 류현진의 무표정이 강점 중 하나라고 했다.

이에 배지현이 "저한테 그럴 줄 몰랐다"고 말해 폭소케 했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr