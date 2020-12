삼성의 미래로 급성장하는 '파운드리'

AI·5G 수요 맞물려 가파른 성장

내년 시장규모 738억달러 전망

[아시아경제 이동우 기자] 세계 반도체 위탁생산(파운드리)시장이 반도체 슈퍼사이클 진입과 맞물려 가파른 성장세를 보이는 가운데 삼성전자의 차세대 먹거리로 부상하고 있다.

내년 인공지능(AI)ㆍ5G의 수요 증가와 맞물려 퀄컴ㆍAMD 등 5나노 이하 공정을 찾는 글로벌 팹리스 주문이 폭발적으로 증가할 것이라는 관측이 나온다. 미국 정부의 수출 규제 대상이 된 중국의 파운드리 업체 SMIC를 제외하면 7나노 이하의 초미세 공정 기술을 갖춘 기업은 대만의 TSMC와 삼성전자가 유일하다는 점은 긍정적 요소다.

21일 시장조사업체 옴디아에 따르면 내년 전 세계 파운드리시장 규모는 738억달러(약 81조3000억달러)까지 커질 전망이다. 글로벌 파운드리시장은 2018년 618억달러에서 지난해 600억달러로 줄었다가 올해 681억달러로 성장 국면에 재진입했다. 시장은 TSMC와 삼성전자의 양강 체제다. 트렌드포스는 올해 4분기 세계 파운드리시장 점유율은 TSMC가 55.6%, 삼성전자가 16.4%를 차지할 것으로 예상했다. 양사의 점유율 격차는 2분기 32.7%포인트까지 좁혀졌었다.

업계는 내년을 삼성전자가 TSMC 추격을 본격적으로 시작하는 한 해가 될 것으로 전망했다. 삼성전자는 올해 정기 인사를 통해 파운드리사업부의 사업부장, 전략마케팅실장, 제조기술센터장 등 핵심 인력을 새롭게 배치했다. 최근에는 미국 오스틴 공장 인근에 258에이커(104만4088㎡) 이상 부지를 매입해 오스틴 시의회에 개발 승인을 요청한 것으로 알려졌다. 구체적 활용 방안은 공개하지 않았지만 업계는 파운드리 증설 가능성에 무게를 두고 있다. 삼성전자가 파운드리 생산라인을 증설해 미국 현지 고객사 확보에 적극적으로 나설 것이라는 전망이다.

삼성전자는 반도체 초미세 공정에 필수적 극자외선(EUV) 노광장비 확보에도 공을 들이고 있다. 올해 말 기준 TSMC와 삼성전자가 보유한 EUV 장비는 각각 40대, 18대로 추산된다. 문제는 노광장비는 원천 기술을 확보한 ASML이 사실상 독점 공급하면서 대당 1500억원 이상인 가격에도 매년 확보할 수 있는 수량이 제한적이라는 점이다. 이재용 삼성전자 부회장이 지난 10월 직접 네덜란드 ASML을 방문해 장비 확보에 직접 나서면서 내년 삼성전자가 10대가량을 추가로 확보할 수 있을 것이라는 전망이 나온다.

금융투자업계는 파운드리 사업 성장으로 올해 17조원 안팎의 삼성전자 시스템 반도체 매출이 내년이면 사상 처음으로 20조원을 돌파할 것으로 추정했다. 업계 관계자는 "삼성전자가 시스템반도체 1위를 목표로 2030년까지 133조원 투자를 계획하고 있다"며 "이를 위해 파운드리 사업이 최전선에서 성장세를 이끌어가는 포트폴리오를 구상하고 있다"고 전했다.

