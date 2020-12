강동구, 전국 지역복지사업 장애인정책 평가 최우수 자치구 선정

장애인 위한 시설확충, 복지사각지대 해소 노력 등 높이 평가 받아

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 보건복지부에서 실시한 2020년 전국 지역복지사업 장애인정책 평가에서 최우수 자치구로 선정됐다.

올해 보건복지부는 장애인복지 발전을 위해 노력 중인 전국 각 지방자치단체의 성과를 살피고, 우수사례를 발굴·확산하기 위하여 '지역복지사업 장애인정책 평가'를 실시했다.

이번 평가는 ▲장애인 자립 지원 ▲ 장애인 서비스 지원 ▲ 장애인 복지 전달체계 등 3개 분야, 10개 항목으로 구성된 정량평가와 우수 시책사업 정성평가 등을 지표로 했다.

또, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황으로 어려운 시기를 보낸 취약계층을 위한 지원과 대응체계 등 장애인복지에 대한 전반적인 사항을 계량화, 평가했다.

강동구는 2018년 조직개편을 통해 장애인복지과를 신설, 보다 폭넓고 선도적인 장애인 복지정책을 적극 추진한 노력을 인정받았다.

이번 평가에서 장애인의 종합복지서비스 제공을 위한 구립 장애인종합복지관 건립을 추진하고 장애인의 자립지원을 위한 자립생활주택과 발달장애인 직업훈련을 위한 커리어플러스센터, 장애인가족들의 삶의 질 향상을 위한 장애인가족지원센터를 개소하는 등 장애인을 위한 시설확충에 노력한 점 등이 높이 평가 받았다.

또 복지위원회, 시설·단체장 간담회 등 민관 협치를 통해 다양한 계층의 의견을 수렴, 민간 자원을 발굴, 이를 통해 복지 사각지대 해소에 만전을 기했다.

특히 코로나19 위기 속에서 ‘찾아가는 방역’과 ‘수제 면 마스크’ 제작 배부 등 취약계층 감염차단을 위해 노력을 기울인 점도 주목할 만한 성과로 평가됐다.

이정훈 강동구청장은 “전국 지방자치단체를 대상으로 처음 시행된 ‘지역복지사업 장애인정책 평가’에서 최우수구로 선정된 것은 구민과 직원여러분들이 함께 노력해 주신 귀한 결실”이라며 “앞으로도 장애인과 비장애인이 차별 없는 더불어 행복한 강동을 지향하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr