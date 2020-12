[e 공시 눈에 띄네]코스피-18일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 49,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 49,800 2020.12.21 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 물 만난 조선株, 랠리 이어가나올해보다 내년이 기대되는 현대미포조선'큰손' 선주들의 발주 증가…높은 수혜 예상되는 현대미포조선 close =11월 매출액 1892억7300만원...전년비 22% 감소

◆ 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 18,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,700 2020.12.21 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 제주항공 차세대 고객서비스시스템 운용사에 나비테어社 선정제주항공·엘라고, 아이폰·에어팟 등 한정판 엑세서리 출시아시아나·제주항공, '면세쇼핑' 가능한 국제선 관광비행 상품 첫 출시 close =64억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 376,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 382,000 2020.12.21 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 CJ제일제당 "사료·축산사업 자회사 매각, 추진하는 바 없다" 강화된 '사회적 거리두기'에도 언택트 관련주는 '잠잠'[e공시 눈에 띄네]코스피-14일 close ="사료사업 자회사 매각 안해"

◆ 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 26,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,150 2020.12.21 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-11일LH, 한-미얀마 경제협력 산업단지 연내 착공계룡건설산업, 981억원 규모 공사 수주 close 산업=587억원 규모 김포~파주 건설공사(2공구)계약체결

◆ 한국콜마홀딩스 한국콜마홀딩스 024720 | 코스피 증권정보 현재가 25,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,500 2020.12.21 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 한국콜마, 종이튜브로 산업통상자원부 장관상[e공시 눈에 띄네]코스피-25일반등 준비하는 화장품株…기대감 많지만 우려도 여전 close =화장품 제조 및 판매업체 자회사 플래닛147 신규설립

◆ 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 258 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 258 2020.12.21 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일[e공시 눈에 띄네]코스피-14일반기보고서 제출 마감…쌍용차 등 42개사 관리종목 지정 close =STX컨소시엄, 신주인수계약 해제

◆ 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 2,660 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,660 2020.12.21 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 한화생명, 보험모집·지원 부문 단순·물적분할…'한화생명금융서비스' 신설【화제의테마】 고수익의 희열 안겨줄 급상승 유망주 TOP4《시선집중》 주식전문가 "진짜 뜨는 종목들 살짝 알려주겠다" close =보험모집·지원 부문 단순·물적분할…'한화생명금융서비스' 신설

