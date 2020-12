코로나 신규 확진자 1053명…나흘째 1000명 넘어 (종합)

[아시아경제 김은별 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) '3차 대유행'이 전국적으로 확산하면서 19일 신규 확진자 수가 또 1000명대를 나타냈다.

중앙방역대책본부는 19일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1053명 늘어 누적 4만8570명을 기록했다고 밝혔다.

지난 16∼18일(1078명→1014명→1062명)에 이어 나흘 연속 1000명선을 넘은 것이다. 13일(1030명) 처음으로 1000명대로 올라선 뒤 연일 네 자릿수를 이어갔다. 100명 이상 신규 확진자는 지난달 8일부터 이날까지 42일째 이어지고있다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 1029명, 해외유입이 24명이다. 지역발생 확진자는 전날(1036명)보다 7명 줄었으나 또 1000명을 넘었다.

최근 1주일(12.13∼19)간 신규 확진자가 하루 평균 976.4명꼴로 나온 가운데 거리두기 단계 조정의 핵심 지표인 지역발생 확진자는 일평균 948.9명에 달했다. 확진자가 나온 지역을 보면 서울 382명, 경기 264명, 인천 46명 등 수도권이 692명이다.

비수도권에서는 충북이 103명으로, 세 자릿수와 동시에 지역 최다를 기록했다. 이어 부산 39명, 경남 32명, 경북 29명, 강원 27명, 충남ㆍ제주 각 24명, 대구 20명, 전북 13명, 광주 9명, 울산 7명, 대전ㆍ전남 각 5명이다. 비수도권 전체 확진자는337명으로, 첫 300명대를 나타냈다.

주요 감염 사례를 보면 서울 용산트레이드센터 건설 현장과 관련해 12명 더 늘어 총 88명으로 집계됐고, 울산 양지요양병원 관련 누적 확진자는 229명으로 늘었다.

이 밖에 ▲서울 성북구 소재 종교시설(누적 15명) ▲경기 부천시 반도체 회사(14명) ▲충북 괴산군 병원(22명) ▲경북 경주시 일가족(17명) 등 곳곳에서 확진자가 속출했다.

사망자는 전날보다 14명 늘어 누적 659명이 됐다. 국내 평균 치명률은 1.36%다. 상태가 위중하거나 악화한 위중증 환자는 전날보다 29명 증가한 275명이다. 전날 하루 이뤄진 코로나19 진단 검사 건수는 5만6450건으로, 직전일 5만955건보다 5495건 많다.

전날 검사건수 대비 확진자를 계산한 양성률은 1.87%(5만6450명 중 1053명)로, 직전일 2.08%(5만955명 중 1062명)보다 하락했다. 이날 0시 기준 누적 양성률은 1.33%(364만6247명 중 4만8570명)다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr