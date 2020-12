[아시아경제 김봉주 기자] '쇼미더머니9' 파이널 우승자는 래퍼 릴보이로 결정났다.

18일 Mnet '쇼미더머니9' 파이널에서는 우승자 'Young Boss' 타이틀을 놓고 머쉬베놈, 스윙스, 래원, 릴보이가 경연을 펼쳤다.

1라운드에서 머쉬베놈, 스윙스, 래원, 릴보이 순으로 무대를 펼쳤고 릴보이가 먼저 우승했다.

이어 2라운드가 진행됐고, 릴보이가 1위를 차지했다. 2위는 머쉬베놈, 3위는 래원, 4위는 스윙스였다.

대인기피증 등으로 인해 공백기를 가졌던 릴보이는 애초 '쇼미더머니9'의 강력 우승 후보로 꼽힌 바 있다.

4위에 머문 스윙스는 "헤이터들 때문에 출연했지만 팬이 많다는 것을 느꼈다. 겸손해지는 계기가 됐다"고 했다. 팔로알토는 스윙스를 향해 '자랑스럽다'며 위로했다.

