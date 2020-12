‘反文비상시국연대’ 시작부터 난항…MB·朴 대국민사과에 불만

김종인 비대위는 연대 가능성 낮아

주호영 “文정권 퇴진엔 같은 뜻”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘을 비롯한 범보수 정당ㆍ시민사회단체들이 '폭정종식 민주쟁취 비상시국연대'를 출범시켰지만 시작부터 난항을 겪고 있다. 비상시국연대 측 인사들이 김종인 비대위 체제와는 입장 차이가 큰 데다 이명박ㆍ박근혜 전 대통령에 대한 대국민사과에 대해서도 불만을 제기하고 있어서다.

비상시국연대 한 관계자는 18일 아시아경제와의 통화에서 "김종인 국민의힘 비상대책위원장의 대국민 사과에 대해 불만이 있다. 이것이 공식적인 견해"라며 "이쪽은 (두 전 대통령) 재판 결과에 승복을 못한다. 이 전 대통령도 자기는 죄가 없다고 하고, 박 전 대통령도 친박(박근혜)진영에서 태블릿 PC 문제를 계속 제기하는데 일방적으로 사과를 하는 게 맞느냐"고 말했다.

비상시국연대 공동대표를 맡고 있는 홍준표 전 자유한국당 대표, 김문수 전 경기도지사, 이재오 국민통합연대 집행위원장 등은 김 위원장의 대국민사과를 공개적으로 비판했다. 홍 전 대표는 전날 페이스북에서 "총선 참패 후 새로 들어선 김종인 비대위 체제가 갈 길을 잃고 더불어민주당 2중대로 전락했다"며 "더 이상 좌시할 수가 없다"고 날을 세웠다. 당장 비상시국연대 내부에서 불만의 목소리가 높지만 국민의힘과 연대는 지속될 방침이다. 김 전 지사는 통화에서 "국민의힘과 같이는 하는데 의견을 조정하면서 가야 될 것 같다"고 밝혔다.

국민의힘에서도 비상시국연대를 바라보는 시각이 엇갈린다. 김 위원장이 정당의 뿌리를 바꾸는 개조와 인적 쇄신을 강조한 상황에서 과거 새누리당 인사들과 다시 연대할 가능성은 낮다. 실제 김 위원장은 비상시국연대가 출범한 지난 10일 기자들과 만나 "과거처럼 범야권연대 개념을 갖고서 투쟁을 할 수 없다"고 분명히 선을 그었다.

반면 주호영 국민의힘 원내대표는 보수진영 정당ㆍ사회단체들의 연석회의에 참석해 비상시국연대 공동대표직을 맡았다. 이 자리에서 주 원내대표는 "현실인식과 처방에 대해서는 생각이 다를 수 있지만 문재인 정권이 조기 퇴진하고 폭정을 종식시켜야 한다는 데는 다른 생각을 가진 분이 없는 걸로 안다"고 밝혔다. 더불어민주당에서는 "주 원내대표가 극우 태극기부대의 대표가 된 것 같다"는 비판도 나왔다. 이에 대해 국민의힘 한 의원은 통화에서 "비상시국연대에 태극기부대가 어디 있나"라며 "집회에 몇 번 나갔다고 태극기부대인가. 그런 규정 자체도 여당의 프레임"이라고 반박했다.

