[특징주]MP그룹, 경영 정상화 실탄 마련 기대 강세

[아시아경제 박형수 기자] 미스터피자 MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 1,280 전일대비 80 등락률 +6.67% 거래량 6,874,224 전일가 1,200 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 MP그룹, 주가 1215원 (1.25%)… 게시판 '북적'MP그룹, 주가 1260원 (-3.45%)… 게시판 '북적'MP그룹, 커뮤니티 활발... 주가 -4.23%. close 주가가 강세다. 자회사 MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 1,415 전일대비 15 등락률 +1.07% 거래량 3,611,005 전일가 1,400 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스와의 이별 공식, 이 종목들 사세요! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일‘주식카톡방 완전무료 선언’ 파격결정 close 매각을 통한 현금 확보 기대감이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

17일 오후 2시56분 MP그룹은 전날보다 8.33% 오른 1300원에 거래되고 있다.

MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 1,280 전일대비 80 등락률 +6.67% 거래량 6,874,224 전일가 1,200 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 MP그룹, 주가 1215원 (1.25%)… 게시판 '북적'MP그룹, 주가 1260원 (-3.45%)… 게시판 '북적'MP그룹, 커뮤니티 활발... 주가 -4.23%. close 은 이사회 결의를 통해 삼일회계법인을 MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 1,415 전일대비 15 등락률 +1.07% 거래량 3,611,005 전일가 1,400 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스와의 이별 공식, 이 종목들 사세요! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일‘주식카톡방 완전무료 선언’ 파격결정 close 매각 주관사로 선정했다. MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 1,280 전일대비 80 등락률 +6.67% 거래량 6,874,224 전일가 1,200 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 MP그룹, 주가 1215원 (1.25%)… 게시판 '북적'MP그룹, 주가 1260원 (-3.45%)… 게시판 '북적'MP그룹, 커뮤니티 활발... 주가 -4.23%. close 상장 유지 결정이 나면서 MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 1,415 전일대비 15 등락률 +1.07% 거래량 3,611,005 전일가 1,400 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스와의 이별 공식, 이 종목들 사세요! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일‘주식카톡방 완전무료 선언’ 파격결정 close 매각도 급물살을 타는 것으로 알려졌다. MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 1,280 전일대비 80 등락률 +6.67% 거래량 6,874,224 전일가 1,200 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 MP그룹, 주가 1215원 (1.25%)… 게시판 '북적'MP그룹, 주가 1260원 (-3.45%)… 게시판 '북적'MP그룹, 커뮤니티 활발... 주가 -4.23%. close 은 MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 1,415 전일대비 15 등락률 +1.07% 거래량 3,611,005 전일가 1,400 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스와의 이별 공식, 이 종목들 사세요! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일‘주식카톡방 완전무료 선언’ 파격결정 close 지분 약 40%를 보유하고 있다. MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 1,415 전일대비 15 등락률 +1.07% 거래량 3,611,005 전일가 1,400 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스와의 이별 공식, 이 종목들 사세요! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일‘주식카톡방 완전무료 선언’ 파격결정 close 시가총액 900억원인 점과 경영권 프리미엄 등을 고려했을 때 400억원 안팎에서 거래될 것으로 보인다.

화장품 제조 및 유통업체 MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 1,415 전일대비 15 등락률 +1.07% 거래량 3,611,005 전일가 1,400 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 신종바이러스와의 이별 공식, 이 종목들 사세요! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일‘주식카톡방 완전무료 선언’ 파격결정 close 은 2015년 상장한 이후 흑자행진을 지속하다 지난해 적자로 돌아섰다. 지난해 매출액 481억원, 영업손실 18억원을 기록했다. 올해 3분기 누적 매출은 240억원, 영업손실 51억원으로 집계됐다.

MP그룹 MP그룹 065150 | 코스닥 증권정보 현재가 1,280 전일대비 80 등락률 +6.67% 거래량 6,874,224 전일가 1,200 2020.12.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 MP그룹, 주가 1215원 (1.25%)… 게시판 '북적'MP그룹, 주가 1260원 (-3.45%)… 게시판 '북적'MP그룹, 커뮤니티 활발... 주가 -4.23%. close 은 페리카나 치킨 양희권 회장을 신임 경영진으로 선임하고 경영 정상화를 위해 노력하고 있다. 자사주 매각과 200억원 규모의 유상증자를 통해 경영 정상화를 위한 자금을 마련했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr