지니언스 미국법인, 실리콘밸리로 이전해 새 출발

[아시아경제 박형수 기자] 지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 5,610 전일대비 60 등락률 -1.06% 거래량 56,026 전일가 5,670 2020.12.14 12:15 장중(20분지연) 관련기사 지니언스, 씨플랫폼과 EDR 조달 총판 계약지니언스, 글로벌 벤더와 차세대 보안 기술 협력 강화 시스코-지니언스, IT 인프라 효율성 위한 SDA 분야 맞손 close 는 미국법인이 미국 캘리포니아주 산호세로 이전하고 새롭게 출발한다고 14일 밝혔다.

지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 5,610 전일대비 60 등락률 -1.06% 거래량 56,026 전일가 5,670 2020.12.14 12:15 장중(20분지연) 관련기사 지니언스, 씨플랫폼과 EDR 조달 총판 계약지니언스, 글로벌 벤더와 차세대 보안 기술 협력 강화 시스코-지니언스, IT 인프라 효율성 위한 SDA 분야 맞손 close 는 2016년 보스턴에 미국법인을 설립했다. 128테크놀로지(128 Technology)?세키온(Seceon)?인포블록스(Infoblox)?리버싱랩스(ReversingLabs)?IBM 등 세계적인 기업과 협력하며 NAC 제품의 고도화와 IT?OT에 특화된 단말 식별?탐지 기술인 DPI (Device Platform Intelligence) 서비스를 시작했다.

클라우드 기반 차세대 NAC 솔루션으로 제품 판매에서 기술지원까지의 모든 프로세스를 온라인화 하고 소프트웨어를 이용한 가치만큼 지불하는 서브스크립션(Subscription) 방식으로 SMB시장을 공략했다. 캐나다의 온타리오주의 지방자치단체, 월스트리트 금융기관, 미국의 공립학교 등을 고객으로 확보했다.

보스톤 미국법인은 지역 특성상 기술연구?정책관련 부문에 집중했다. 글로벌 비즈니스의 기본 토대를 완비했다는 판단아래 세계 IT 패러다임을 선도하는 실리콘밸리로 옭기기로 했다.

김계연 지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 5,610 전일대비 60 등락률 -1.06% 거래량 56,026 전일가 5,670 2020.12.14 12:15 장중(20분지연) 관련기사 지니언스, 씨플랫폼과 EDR 조달 총판 계약지니언스, 글로벌 벤더와 차세대 보안 기술 협력 강화 시스코-지니언스, IT 인프라 효율성 위한 SDA 분야 맞손 close 미국법인장은 "클라우드?IOT?엣지 컴퓨팅 환경에서 네트워크 가시성을 확보할 수 있는 지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 5,610 전일대비 60 등락률 -1.06% 거래량 56,026 전일가 5,670 2020.12.14 12:15 장중(20분지연) 관련기사 지니언스, 씨플랫폼과 EDR 조달 총판 계약지니언스, 글로벌 벤더와 차세대 보안 기술 협력 강화 시스코-지니언스, IT 인프라 효율성 위한 SDA 분야 맞손 close 의 차세대 NAC는 클라우드 기반의 유연성과 확장성, 자동화된 NAC as a Service로의 다양한 고객 오퍼링이 가능하다"고 말했다.

이어 "기술 경쟁력을 확보하며 다양한 고객에게 검증이 완료된 만큼 실리콘밸리 본 무대에서 글로벌 비즈니스 성장의 가속도를 내겠다"고 말했다.

지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 5,610 전일대비 60 등락률 -1.06% 거래량 56,026 전일가 5,670 2020.12.14 12:15 장중(20분지연) 관련기사 지니언스, 씨플랫폼과 EDR 조달 총판 계약지니언스, 글로벌 벤더와 차세대 보안 기술 협력 강화 시스코-지니언스, IT 인프라 효율성 위한 SDA 분야 맞손 close 의 해외 사업은 각 국가의 특성 및 현지화에 초점을 두고 진행했다. 북?남미 지역은 클라우드 기반 NAC를 구독형태로 이용 하고자 하는 고객 및 파트너들을 지속적으로 발굴하고, 중동과 아태지역은 현지 파트너를 통해 소프트웨어 라이선스 방식으로 사업을 진행 하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr