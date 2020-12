"文 부부 둘만 살테니 사저 6평으로 제한"…국민청원 자취 감춰

[아시아경제 최은영 기자] 13평형의 임대주택에서 "4인 가구도 살겠다"라고 말한 문재인 대통령의 발언이 화제가 되는 가운데 청와대 국민청원 게시판에 "문재인 대통령 사저 크기를 6평으로 제한해달라"는 글이 올라왔다. 오후 5시 기준으로 1만여 명의 동의를 받으며 화제가 된 이 글은 현재 찾아볼 수 없다.

12일 오전 청와대 국민청원 게시판에는 "문재인 대통령 사저 크기를 6평으로 제한해주십시오"라는 제목의 글이 올라왔다.

청원인은 "대통령이 13평 임대주택에 가서 부부가 애 둘 키우고 반려동물까지 키울 수 있겠다고 말했다고 한다"라며 "대통령이 애를 키우는 것도 아니고 두 부부만 살 테니 퇴임 후 사저 크기는 (13평의 절반인) 6평으로 충분하다고 생각한다"라고 적었다.

이는 전날 문 대통령이 화성 행복 주택단지를 찾아 13평형의 임대주택을 두고 "4인 가구도 살겠다"라고 말한 것을 비꼰 것으로 보인다.

앞서 11일 문 대통령은 변창흠 국토교통부 장관 후보자와 함께 방 2개의 44㎡(13평형)가량의 임대주택을 살펴보며 "신혼부부에 아이 1명이 표준이고 어린아이면 2명도 가능하겠다"라고 말해 논란이 됐다. 해당 발언에 대해 국민의 항의가 빗발치자 청와대는 "문 대통령은 질문을 한 것"이라며 해명했다.

청원 글 작성자는 "청와대는 이 말을 대통령이 한 게 아니라 질문했고 국토부 장관인 변 장관이 대답한 거라고 해명하는데 그 사람도 대통령이 임명한 사람이니 뭔 상관이냐"면서 "자신과 장관의 발언에 책임지고 솔선수범하는 모습을 보여주시기를 바란다"라고 꼬집었다.

해당 청원은 12일 오후 5시 기준으로 1만여 명의 동의를 받으며 화제가 됐지만, 오후 6시 기준 국민 청원 게시판에서 자취를 감췄다. 글 작성자가 직접 삭제한 것인지, 관리자 검토 후 청원 요건에 맞지 않아 비공개 처리된 것인지는 확실치 않다.

