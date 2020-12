BJ 유화 "짭구 데이트폭력에 죽기 직전까지 갔다" 폭로

[아시아경제 김봉주 기자] 아프리카TV 인터넷 방송 진행자 유화가 동료이자 남자친구인 짭구로부터 데이트폭력을 당했다며 사진을 공개했다.

10일 유화는 아프리카TV 채널 공지 게시판에 피 묻은 입술 사진, 상처 부위 사진을 올리면서 "짭구 그 사람이랑 다시는 엮일 일 없어요. 죽기 싫어요"라고 말했다.

유화는 추가 공지에서 "그분이 아마 맞은 사진 당한 것처럼 올릴 텐데 저는 때리지 못할 정도로 죽기 직전 상황까지 갔다"고 했다.

짭구는 이날 "진짜 많은 생각을 정리하고 있다. 팬분들이 말한 지속한 문제, 나의 개인적인 문제 등 다 정리하고 오겠다"는 공지를 남겼으나 별다른 해명은 하지 않고 있다.

한편 지난해 12월 공개 연애를 시작한 두 사람은 바람, 비동의 성관계 동영상 촬영, 결별·재결합 등 각종 논란을 부르며 연인관계를 이어 왔다.

