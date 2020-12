일반고 전환 앞두고 … 서울 자사고·외국어고 지원율 하락

[아시아경제 조인경 기자] 오는 2025년 일반고로 일괄 전환을 앞둔 서울 지역의 자율형사립고와 외국어고·국제고의 신입생 지원율이 일제히 지난해보다 하락했다.

학생 수 감소와 함께 일반고 전환 결정에 따른 학부모들의 불안감이 작용한 결과로 풀이된다.

서울시교육청은 지난 9~11일 진행한 '2021학년도 자사고·국제고·외국어고의 자기주도학습전형' 원서 접수 결과를 11일 발표했다.

서울 양정고, 배재고, 휘문고 등 자사고 20곳의 2021학년도 일반전형 입학 경쟁률은 1.09대 1로 지난해 1.19대 1에 비해 낮아졌다. 전국단위 자사고인 하나고의 일반전형 지원율도 지난해 2.70대 1에서 올해는 1.99대 1로 낮아졌다.

반면 20개 자사고의 사회통합전형 경쟁률은 0.29대 1로 작년 0.28대 1보다 소폭 올랐고, 하나고의 사회통합전형 경쟁률 역시 1.55대 1로 작년(1.15대 1)보다 상승했다.

서울국제고의 내년도 입학전형 지원율은 일반전형 2.01대 1, 사회통합전형은 0.77대 1로 일반전형, 사회통합전형 모두 지난해보다 하락했다.

또 외국어고 6곳의 일반전형 지원율은 지난해 1.63대 1에서 올해 1.25대 1로, 사회통합전형 역시 76대 1에서 57대 1로 하락했다.

서울 지역 자사고 20곳은 내년도 신입생 모집에서 면접 없이 완전 추첨으로만 선발한다. 하나고는 교과 성적 및 출결사항의 환산점수를 기준으로 모집 정원의 2배수 이내에서 면접 대상자를 선발한 후 면접을 실시한다.

국제고·외국어고는 영어 교과 성적 및 출결사항의 환산점수를 기준으로 모집 정원의 1.5배수 이내에서 2단계 대상자를 선발한 후 면접을 실시한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr