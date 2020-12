[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명 대표이사에 김인태 현 농협금융 경영기획부문장이 내정됐다.

11일 보험업계에 따르면 농협금융지주는 이날 임원후보추천위원회(임추위)를 열고 농협생명 대표에 김인태 현 농협금융지주 경영기획부문장을 선임했다.

김 내정자는 1991년 농협중앙회에 입사하고 금융기획부 금융기획팀장을 거쳐, 농협은행 인사부장, 종합기획부장, 마케팅부문부문장을 역임했다. 지난 4월부터는 농협금융지주 경영기획부문장에 올랐다.

김 내정자는 농협생명 주주총회를 거쳐 최종 선임되며 임기는 2021년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 2년이다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr