"AI음성비서, 백현·조이·태용 목소리로 답한다" SKT, 누구 셀럽 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] "아리아, EXO 백현 목소리로 설정해줘."

인공지능(AI) 음성비서가 인기 스타의 목소리로 각종 질문에 답하고 이용자의 애칭을 불러주는 서비스가 출시됐다.

SK텔레콤은 AI 서비스 '누구(NUGU)'의 음성 안내를 EXO 백현, 레드벨벳 조이, NCT 태용 등 인기 스타의 목소리로 바꿔 사용할 수 있는 '누구 셀럽' 서비스를 제공한다고 11일 밝혔다. 기본 음성안내를 스타의 목소리로 바꿔주는 '누구 셀럽 : 보이스', 스타가 매시간 달라지는 멘트와 함께 이용자가 직접 설정한 애칭으로 알림을 제공하는 '누구 셀럽 : 알람' 두 종류다.

SK텔레콤은 SM엔터테인먼트와의 협력을 통해 백현, 조이, 태용의 목소리를 적용했다. 스타의 목소리와 이용자의 애칭은 누구 애플리케이션에서 설정 가능하다.

누구 셀럽을 사용하기 위해서는 누구 앱에서 이용권을 구매해야 한다. 이용권은 매월 1500~2000원씩 결제되는 정기권과 특정 기간 동안 사용할 수 있는 기간권(180일, 360일) 중 선택 가능하다.

이현아 SK텔레콤 AI서비스단장은 "누구 셀럽 AI서비스와 엔터테인먼트가 결합한 서비스로, 이용자들이 새로운 사용 경험을 즐길 수 있을 것"이라고 기대했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr