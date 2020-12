[클릭 e종목]"대우건설, 내년 국내·해외 실적 호조 기대...목표가 22%↑"

[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 11일 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 4,675 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,300 2020.12.11 07:48 장시작전(20분지연) 관련기사 대우건설, 커뮤니티 활발... 주가 14.53%.대우건설, 건설 대표주 테마 상승세에 6.05% ↑대우건설, 건설 대표주 테마 상승세에 7.04% ↑ close 에 대해 올해는 국내에서, 내년은 국내는 물론 해외까지 실적 호조가 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 22.2% 상향 조정했다.

이동헌 대신증권 연구원은 "올해 연간 분양 물량은 목표치인 3만4000세대 중 현재 3만2000세대로 사실상 목표치를 달성했다"며 "지난해 분양 물량 2만655세대 대비 64.6% 증가한 기록"이라고 밝혔다.

내년에는 자체물량 8200세대를 포함 전체 3만세대 이상 분양이 가능할 전망이다. 국내 분양은 집값 상승과 미분양 감소로 대형건설사 분양 물량 호조가 지속될 것이란 게 이 연구원의 판단이다.

이 연구원은 "올해 연간 신규수주는 목표치인 12조7000억원 대비 3분기까지 8조5000원을 달성해 목표 달성이 가능할 것으로 보인다"며 "해외수주에서 목표 5조원 중 3분기 누적으로 2조8000억원을 달성했는데, 주요 프로젝트가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 내년으로 이연됐기 때문"이라고 분석했다.

특히 내년에는 대규모 흑자가 지속되며 주당 순자산가치(BPS)가 올해 대비 10% 증가할 것으로 내다봤다. 그는 "내년에는 LNG 프로젝트 경험을 바탕으로 타깃 프로젝트들의 수주가 이어질 것으로 전망돼 실적 개선도 지속할 것으로 보인다"고 예상했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr