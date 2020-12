위례포레샤인 일반분양, 7만8000명 몰려…평균 경쟁률 '270대 1'

[아시아경제 김유리 기자] 서울 송파구 거여동 위례신도시에서 선보인 서울주택도시공사(SH) 공공분양 아파트 일반분양에 청약자 7만8000여명이 몰렸다. 평균 경쟁률은 270대 1에 달했다.

11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 1순위 청약을 진행한 '위례포레샤인15단지(A1-12블록)'에는 일반분양 70가구 모집에 해당지역·기타지역 총 2만216명이 몰려 평균 청약경쟁률 288.8대 1로 1순위 청약을 마감했다. 220가구를 모집한 '위례포레샤인17단지(A1-5블록)'에는 5만8214명이 쏠리며 평균 경쟁률이 264.6대 1을 기록해다.

두 단지의 일반분양에는 총 290가구 모집에 총 7만8430명이 청약했다. 평균 경쟁률은 270.4대 1을 기록했다. 청약 일정이 같아 중복 청약이 불가능했음에도 높은 경쟁률을 보였다.

서울시 2년 이상 거주자에게 50%, 수도권 거주자에게 나머지 50%가 돌아간다. 무주택 조건을 갖춰야 하고 전매제한 기간과 재당첨 제한은 당첨일로부터 10년이다. 거주 의무기간은 최초 입주 시점으로부터 5년이다.

공공분양 분양가상한제를 적용 받아 주변 시세 대비 절반 수준에 분양가가 책정됐다. 평균 분양가는 15단지가 5억107만~6억5489만원, 17단지가 5억1936만~6억5710만원이었다.

앞서 진행된 특별공급에도 3만여명이 몰린 바 있다. 지난달 30일에서 이달 1일 진행한 특별공급엔 1170가구 모집에 3만여명이 몰리며 평균 경쟁률은 25.5대 1을 기록했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr