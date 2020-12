▶이선재씨 별세, 이종명(한국공항공사 홍보실장)씨 부친상 = 10일 서울 이대서울병원 장례식장, 발인 12일, 02-6986-4440.

※신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 조문은 정중히 사양하오니, 위로의 마음으로 고인의 명복을 빌어주시기 바랍니다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr