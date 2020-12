[포토]이은주 서울시의원, 서울과기대와 함께 사랑의 김치나눔 가져

이은주 시의원 "지속적인 소통 통해 지역내 학교와 지역사회의 상생 위해 더욱 힘쓸 것"

[아시아경제 박종일 기자] 지난 9일 노원구 공릉동에 위치한 서울과학기술대학교에서 ‘2020 사랑의 김치전달식’ 행사가 개최됐다.

행사는 코로나19로 인한 어려운 상황 속에서도 지역사회 사랑나눔 봉사를 실천하기 위해 마련, 서울과기대총장 및 교육부 총장등 최소인원만 참석한 가운데 지역 출신 이은주 서울시의원도 참석해 자리를 빛냈다.

이은주 의원에 따르면 이번 행사는 코로나로 인한 사회적 거리두기 및 방역수칙을 준수하며 간소하게 진행, 전남 무안의 재료지원 등 적극적인 협조와 도움을 받아 이루어졌으며 마음과 정성을 담은 김치를 노원구 공릉동 지역사회의 저소득층 가정, 독거어르신, 소년·소녀 가장들에게 전달할 예정이라고 밝혔다.

이어 지난번 공릉중 손소독제 기부에 이어 김치 전달까지 지역사회와 함께하는 서울과학기술대학교 측에게 깊은 감사를 전한다며 “이번 서울과기대의 김치전달식은 코로나19로 몸과 마음이 힘든 저소득층, 독거어르신, 소년·소녀가장들에게 큰 힘이 될 것ㅇ다. 앞으로도 시의원으로서 서울과기대와 지속적인 소통을 이어가 이처럼 좋은 자리를 만들어 지역사회의 상생 및 협력이 계속 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

