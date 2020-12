코로나 신규 확진, 내일 700명 넘어서나…오후 6시까지 507명

[아시아경제 오주연 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 이어지고 있는 가운데 11일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수가 700명에 달할 수도 있어 주목된다.

10일 서울시를 비롯한 각 지방자치단체와 방역당국 등에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 새로 발생한 확진자는 총 507명으로 집계됐다. 이는 전날 같은 시간에 집계된 481명보다는 26명 늘어난 수준이다.

집계 마감 시간인 자정까지 추가로 늘어날 수 있어 신규 확진자 수가 최소 600명대 중후반에서 최대 700명대에 이를 가능성을 배제할 수 없게 됐다.

전날에는 오후 6시 기준 481명이었던 신규 확진자가 집계 마감을 앞두고 6시간 만에 200명 넘게 늘어 총 682명이 신규 확진자로 분류됐다.

시도별로 보면 서울 189명, 경기 150명, 울산 54명, 인천 35명, 부산 25명, 충북 13명, 경남 10명, 강원 7명, 충남 6명, 제주 5명, 대전 3명, 전북·대구·경북·광주·전남 각 2명이다.

