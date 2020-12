韓 정상 탈환 '롤드컵' 역대 최고 흥행…누적 시청 10억 시간

[아시아경제 부애리 기자] '리그 오브 레전드' 월드 챔피언십(롤드컵)이 역대 최고 흥행을 거뒀다.

라이엇게임즈는 9월25일부터 10월31일까지 중국 상하이에서 5주간 진행된 '2020 롤드컵'의 누적 시청 시간이 10억 시간을 돌파했다고 10일 밝혔다.

'플레이-인 스테이지'의 분당 평균 시청자 수는 전년 대비 87.18% 증가한 360만 명을 기록했다. '플레이-인' 기간 동안 시청 시간은 1억 6092만 시간으로 전년 대비 61.76% 증가한 수치다.

상하이 자동차 푸동 아레나에서 펼쳐진 결승전의 경우 현장 직관을 위해 320만5750명이 티켓을 신청했다. 최종 6312명의 관객이 입장했다.

결승전은 16개의 언어로 21개 플랫폼에서 전 세계에 중계 됐다. 분당 평균 시청자수는 2304만 명, 최고 동시 시청자수는 4595만 명으로 최고 기록을 갈아 치웠다.

이번 롤드컵에서는 3년 만에 한국팀인 담원 게이밍(LCK)이 우승하면서 한국 e스포츠의 저력을 떨쳤다. 한국은 2013년부터 2017년까지 5년 연속 롤드컵 우승을 차지했지만 2018년과 2019년에 결승전 무대에 오르지 못하면서 아쉬움을 남겼다. 이번에 담원 게이밍이 우승을 차지하면서 팬들의 갈증을 해소 시켰다. 한국은 롤드컵 통산 6회 우승이라는 대기록을 세웠다.

라이엇게임즈 측은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이라는 제약 속에서 성공적으로 시즌을 마무리하며 전 세계에 롤의 존재감을 각인 시켰다"면서 "내년에는 중국의 여러 도시를 순회하며 투어 형식으로 롤드컵을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

