[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 작업치료학과는 10일 나래관 2층 드림팩토리에서 4학년 재학생 39명을 대상으로 ‘자기소개서·면접 클리닉 취업캠프’를 실시했다고 밝혔다

이날 취업캠프는 취업을 앞둔 재학생들에게 자신의 강점과 적성에 맞는 자기소개서 작성 방법, 실전 면접 준비 방법 등을 교육하는 자리로, 전문가들이 1대1로 컨설팅을 진행했다.

오성록 동신대 대학일자리센터장은 “학생들의 취업역량을 키우기 위한 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.

