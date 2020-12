▶염종구씨 별세, 장남 염철웅·차남 염철진·장녀 염상숙·차녀 염선아씨 부친상, 김형자·이향래씨 시부상, 권혁길씨 장인상 = 10일 11시 30분 경희의료원 장례식장 302호, 발인 12일 오전 10시. 02-958-9721

