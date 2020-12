“5·18관련 3법 국회 본회의 통과 환영한다”

민주당·정의당 광주시당 성명 발표

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 5·18 관련 3법이 국회 본회의를 통과한 것으로 두고 민주당과 정의당이 환영의 목소리를 냈다.

더불어민주당 광주광역시당은 10일 성명서를 발표하고 “5·18 민주화운동의 역사를 왜곡하고 폄훼하는 세력을 처벌할 수 있는 법안이 제정됐다”며 “40년간 은폐된 진실을 낱낱이 밝힐 수 있는 토대로 유공자와 유족들의 명예를 조금이나마 회복할 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

이어 “광주시민과 국민의 염원이 모인 결과다”며 “그러나 그 과정에서 보인 국민의힘의 행태는 규탄하지 않을 수 없다”고 주장했다.

시당은 “5·18 왜곡처벌법에 대해 국민의힘은 필리버스터를 신청하고 여론의 거센 비난을 받자 슬쩍 필리버스터를 철회하더니, 법안 투표에서는 반대와 기권표를 던졌다”면서 “사실상 5·18 왜곡처벌법에 대한 반대 의사를 표명한 것”이라고 강조했다.

더불어 “5월 영령들 앞에서 당대표가 무릎을 꿇고 반성하는 척 하더니, 결국 본색을 드러냈다”며 “국민의힘의 말뿐인 ‘호남동행’에 강한 유감을 표하며, 광주 현안 법안들에 대한 적극적인 협조로 진정성을 보이길 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

정의당 광주광역시당도 이날 보도자료를 통해 “뜻 깊은 법안 통과를 매우 환영한다”고 목소리를 냈다.

정의당 광주시당은 “국민의힘은 5·18 특별법 2개 법안에 대해 필리버스터를 철회하는 대신 반대나 기권으로 특별법 개정에 반기를 들었다”며 “김종인 비대위위원장의 ‘무릎사과’와 ‘특별법 통과약속’을 철석같이 믿었던 광주시민과 5·18희생자 및 유가족들을 2번 기만한 것이나 다름없다”고 강조했다.

이들은 “국민의힘의 진정성은 거짓사과가 아닌 속죄에 대한 진심어린 실천임을 잊지 말아야 한다”고 요구했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr