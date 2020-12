[아시아경제 이민지 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 6,500 등락률 +4.71% 거래량 577,084 전일가 138,000 2020.12.10 13:48 장중(20분지연) 관련기사 씨에스윈드, 주가 13만 9000원 (12.1%)… 게시판 '북적'바이든 취임 D-30…재시동거는 친환경에너지株씨에스윈드, 주당 1000원 현금배당 결정 close 는 베트남 Vestas Wind Technology Vietnam LLC와 102억원 규모로 윈드타워 공급계약을 체결했다고 10일 공시했다.

계약금액은 지난해 말 연결매출 대비 1.3%에 해당하며 계약 종료일은 내년 4월 30일이다.

이민지 기자