브레이크 고장난 여당…끝모를 입법 질주

[아시아경제 강나훔 기자] 21대 첫 정기국회가 거대 여당의 '입법독주'로 막을 내렸다. 더불어민주당은 수적 우위를 바탕으로 개혁 입법을 통과시키는 데 성공했지만 법안 처리 과정에서 '절차 무시' 등 많은 논란을 낳는 등 후유증이 만만치 않은 상황이다.

10일 민주당은 연이어 국회 본회의를 개최하기 위해 이날부터 다음 달 10일까지 임시국회를 소집해놓은 상태다. 민주당은 이날 본회의에서 고위공직자범죄수사처법(공수처법) 개정안을 표결한 뒤 곧이어 국가정보원의 대공수사권을 경찰로 이관하는 내용의 국정원법 개정안을 상정해 의결을 시도할 예정이다.

국민의힘이 또 필리버스터 진행 할 경우 민주당은 진보정당과 무소속 의석의 협조를 얻어 5분의 3(180석) 요건을 채워 필리버스터를 24시간 만에 종결시키고 오는 11일 표결에 들어가기로 했다. 이러한 방식으로 민주당은 주말인 12일까지 개혁 입법 처리를 완료한다는 계획이다.

야권을 중심으로 '거여(巨與)의 입법 독주'라는 비판이 지속적으로 나오는 가운데, 상임위 법안 처리 과정에서도 '절차 무시' 등 많은 뒷말이 남는다.

앞서 민주당은 8일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 공수처법 개정안을 강행 처리했다. 법안 강행을 막기 위해 국민의힘이 신청한 법사위 안건조정위는 밀실에서 70여분 만에 끝났고, 30분 뒤 윤호중 법사위원장은 전체회의를 열어 공수처법 개정안을 상정 한 뒤 야당 의원의 반대 토론도 막은 채 6분 만에 처리했다.

공정거래위원회의 전속고발권을 그대로 유지시킨 공정거래법 개정안 처리 과정도 논란이 됐다. 민주당은 정무위원회 안건조정위원회에서 캐스팅 보트를 쥔 배진교 정의당 의원의 동의를 구하기 위해 전속고발권을 폐지하는 내용으로 법안을 통과시켰다. 그러나 이어 열린 정무위 전체회의에선 입장을 다시 번복해 전속고발권을 유지하는 내용의 수정안을 제출하고 곧바로 의결했다. 이법은 법사위에서도 반대 토론 하나 없이 조용히 처리됐다.

이밖에 해고자ㆍ실업자의 노조 가입을 허용하는 내용의 노동조합법 등도 체계자구심사 법률안에 대한 숙려기간 5일 등 국회법 절차가 생략된 채 통과됐다.

그러나 윤 위원장은 이들 법안 처리 과정에 대해 "기습 상정이나 토론을 무시한 바가 없다"며 오히려 당당한 모습을 보이기도 했다. 윤 위원장은 전날 법사위 전체회의에서 "국회법 절차에 따라 안건조정위 의결 후 지체 없이 보고받은 것을 기습 상정이라고 표현한 것은 엄연히 사실 왜곡"이라고 했다.

이어 "토론 기회를 드렸는데 워낙 국민의힘 의원들이 집단적으로 고성을 외치는 바람에 토론을 정상적으로 진행할 수 없는 상황이었기 때문에 종결한 것"이라며 "토론이 불가능하게 만든 것은 위원장의 의사진행 때문이 아니라 국민의힘 의원들의 의사방해 때문"이라고 주장했다.

