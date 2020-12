대한상의, '민간 샌드박스 200일의 여정' 공개

[아시아경제 이동우 기자] 대한상공회의소는 '민간 샌드박스 200일의 여정’을 담은 다큐멘터리가 오는 11일 KBS 다큐 프로그램을 통해 방영한다고 10일 밝혔다.

앞서 민간 샌드박스는 기업이 새로운 시도를 할 수 있도록 일정 조건 하에 규제를 유예해 주기 위해 지난 5월 출범했다. 다큐는 '혁신의 골든타임, 샌드박스가 답이다'를 주제로 낡은 법제도에 가로막혀 있던 청년 CEO들이 샌드박스를 통해 세상의 빛을 보게 된 과정을 생생하게 전달할 예정이다.

특히 카이스트 교내 벤처 와이파워원이 개발한 전기버스가 달리면서 충전된다는 ‘미러클 로드’ 무선전력 전송패드를 소개한다. 이미 10년전 세계 50대 발명품에 꼽힌 기술은 하지만 ‘적합한 주파수가 없다’ ‘안전기준이 없다’는 이유로 국내에서는 꿈의 버스가 달릴 수 없었다.

제로그라운드의 ‘공유미용실’ 또한 현행 제도상 동일 공간에 복수사업자 등록이 불가하고 샴푸실 같은 공용시설을 사용하는 것이 불법이다. 과거 고성장 시대에 정해진 법 제도에 새로운 사업 아이디어에 적용하다 보니 법령에 없는 사업은 할 수 없다는 문제를 지적했다.

이들 사연은 박용만 회장 주도의 대한상의 샌드박스팀이 수천 장의 서류 검토와 세종과 서울을 오가는 논의 끝에 승인을 얻는 과정을 담았다. 이외에도 샌드박스로 다가온 우리 일상의 혁신들이 잇따라 소개될 예정이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr