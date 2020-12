"학원은 문 닫고 스키장은 영업?" 오락가락 기준에 시민들 '부글부글'

문체부, 스키장 등 겨울 스포츠 시설 별도 방역 지침 마련

스키장 여전히 '바글바글'

전문가 "자발적으로 방역 지침 지키는 수밖에 없다"

[아시아경제 허미담 기자] "마스크 착용하고 공부만 하는 학원은 막고 스키장은 연다는 게 말이 됩니까."

최근 코로나19 확산에도 일부 스키장에 인파가 몰리면서 시민들의 우려가 커지고 있다. 실외라 할지라도 리프트 탑승장 입구 등에서 거리두기 등의 방역지침이 지켜지지 않을 수 있고, 스키장 내부에 있는 음식점이나 스낵바 등이 감염 위험을 키운다는 지적이다.

이렇다 보니 정부는 수도권 등 거리두기 2.5단계 지역에 한해 스키장을 밤 9시 이후 운영 중단하게 했다. 이를 두고 일각에서는 학원 등의 시설은 문을 닫는데, 시민들이 바글바글한 스키장을 운영하는 것은 형평성에 어긋난다고 목소리를 높이고 있다. 전문가는 수도권 시민들이 규제가 덜한 비수도권 스키장으로 몰려갈 수 있다며 이른바 '풍선효과'를 우려했다.

9일 문화체육관광부는 방역당국 및 관련 업계와의 협의를 거쳐 겨울스포츠시설을 일반관리시설로 지정하고 겨울스포츠시설에서 준수해야 할 생활 속 거리두기 지침을 마련해 배포한다고 밝혔다.

이에 따라 빙상장 등 실내시설은 ▲1단계에선 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원이 제한되고 ▲2단계에선 오후 9시 이후 운영 중단이 추가되며 ▲2.5단계부터는 집합이 금지된다.

스키장 등 실외시설의 경우 ▲1단계에선 기본방역수칙 세 가지 의무화 조치 ▲1.5단계에선 수용 가능 인원의 절반으로 입장 제한 ▲2단계에선 수용 가능 인원의 1/3로 인원 제한 ▲2.5단계에선 밤 9시 이후 운영금지 ▲3단계부터 집합 금지가 된다.

종합하면 사회적 거리두기가 2.5단계인 수도권 내 스키장은 밤 9시 이후부터 운영이 금지되고, 2단계에 머물러있는 비수도권 지역은 스키장 내 이용 인원이 1/3로 제한된다.

이 같은 지침에 시민들은 비판의 목소리를 높이고 있다. 학원 등의 운영은 중단하면서 대규모 인파가 몰리는 스키장의 영업은 제한적으로 허용한 것이 형평성에 어긋난다는 지적이다. 앞서 정부는 지난 7일 겨울방학 학생들의 외출을 최소화하기 위해 모든 학원의 운영을 중단하도록 조처한 바 있다.

대학생 김모(24)씨는 "학생들이 학원도 못 가는 마당에 스키장을 연다는 게 말이 되나"라며 "야외라고 해서 완전히 안전할 수는 없다. 스키장에서 다닥다닥 줄 서 있는 이들이 많은데 어떻게 안전하겠냐"고 목소리를 높였다.

이어 "스키장을 갔다가 스키만 타고 바로 돌아오는 사람들도 적을 것"이라며 "다들 그 주변에서 밥 먹고 숙박하고 할 텐데 좀 더 강력한 대책이 필요한 것 같다"고 말했다.

특히, 리프트 탑승장과 장비 대여소 등의 시설에서 시민들 사이 거리두기가 지켜지지 않을 확률이 크다는 지적도 나온다. 또 스키장 내부에 있는 스낵바와 탈의실 등에서도 마스크 착용 등의 지침이 지켜지지 않을 가능성이 높아 이 같은 우려는 더욱 커진다.

SNS 등에서도 스키장에서의 모습을 찍은 인증사진이 속속 올라오고 있다. 이들 중 일부는 스키장에서 마스크를 제대로 착용하지 않고 사진을 찍는 등 방역 수칙을 어기는 모습을 보이기도 했다.

이렇다 보니 정부가 스키장 규제를 더 강화해야 한다는 지적도 나온다. 마스크를 쓴다 해도 수천명의 이용객이 몰리는 만큼 방역 수준을 더 올리거나 운영 자체를 막아야 한다는 것이다.

직장인 이모(27)씨는 "결국 방역지침을 잘 준수하면서 '집콕'하던 사람들만 손해 아니냐"면서 "코로나 확진자가 줄어들지 않는 이 상황에서 스키장을 간다는 게 이해도 안 되고 이기적인 것 같다. 이런 식으로 가다가 스키장에서도 집단감염 사례가 나오기 쉽다. 소 잃고 외양간 고치기 전에 미리 선제적으로 대응해야 한다"고 분통을 터뜨렸다.

전문가는 '풍선효과'를 경계해야 한다고 지적했다. 김우주 고려대 구로병원 감염내과 교수는 "수도권은 거리두기 단계가 2.5단계지만 비수도권은 2단계이기에 시민들이 지방에 가는 경우가 있는 것 같다"면서 "특히, 스키장의 경우 비수도권에 있는 경우가 많아 대부분 2단계 조치에 머무를 것이다. 그렇게 되면 방역지침이 느슨해져 풍선효과가 우려될 수 있다"고 지적했다. 이어 "시민들이 자발적으로 거리두기 등 방역지침을 준수하는 수밖에 없다"고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr