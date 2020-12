정부가 앞으로 3주간 수도권에서 젊은층이 많이 모이는 150여개 지역에 임시 선별진료소를 설치해, 코로나19 검사를 확대하기로 했다. 10일 서울 서대문구 신촌 연세로 한 가게에 영업시간 단축 안내문이 붙어 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.