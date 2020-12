'제주 지역 화폐+체크카드' KB국민카드, '탐나는전 체크카드' 출시

제주특별자치도 지역 화폐 ‘탐나는전’10% 추가 적립 혜택 제공

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 제주특별자치도 지역 화폐인‘탐나는전’과 체크카드 기능을 한 장의 카드에 담은 하이브리드 체크카드 ‘KB국민 탐나는전 체크카드’를 10일 선보였다.

이 카드는 제주특별자치도 지역 화폐 전용 모바일 애플리케이션인 ‘탐나는전’을 통해 충전한 금액을 제주도 내 지역 화폐 가맹점에서 이용할 수 있으며, 전국 신용카드 가맹점에서 체크카드로 결제할 수 있는 것이 특징이다.

또 지역 화폐 충전 금액의 10% 추가 적립 혜택을 제주특별자치도에서 제공하고, 지역 화폐 이용 금액을 포함해 카드 결제 금액에 대해서는 최대 0.6%가 KB국민카드 포인트로 적립된다.

이 카드는 지역 화폐 ‘탐나는전’ 충전 시 지역 경제 활성화와 소상공인 경쟁력 강화를 위해 제주특별자치도가 제공하는 10% 추가 적립 혜택을 누릴 수 있다. 추가 적립 혜택은 지역 화폐 충전 금액 기준 월 최대 70만원, 연간 최대 500만원까지 제공된다.

충전된 금액은 현재 제주도 내 약 1만 여개 지역 화폐 가맹점에서 사용 가능하며 대형마트, 사행성 업종 등 일부 업종에서는 이용이 제한된다. 지역 화폐 결제 제한 가맹점이거나 결제 희망 금액보다 지역 화폐 충전 잔액이 부족한 경우 지역 화폐 결제가 아닌 체크카드로 결제된다.

또한 지역 화폐 결제 금액을 포함해 전월 이용 실적이 10만원 이상이면 적립 한도 제한 없이 국내 모든 가맹점에서 이용금액의 0.2%가 포인트로 기본 적립된다. 또 ▲음식점·커피전문점 ▲대중교통(버스·지하철)·택시 ▲이동통신요금 자동납부 ▲주말·공휴일(대중교통과 이동통신요금 자동납부 제외)에 결제하면 이용 금액의 0.2%가 적립 한도 제한 없이 추가 적립된다.

카드 발급 신청은 KB국민은행 영업점과 KB국민카드 홈페이지, 모바일 애플리케이션(앱), 고객센터, 영업점에서 가능하다.

KB국민카드 관계자는 “앞으로도 지역 경제 활성화에 도움이 되고 소상공인들도 지원할 수 있는 창의적이고 실용성 높은 서비스와 상품을 계속해서 선보일 계획”이라고 밝혔다.

