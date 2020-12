"차안에서 해결" CU, 드라이브 스루 서비스 시행

점포에 고객 도착 예정 시간 실시간으로 공유

근무자가 미리 상품 준비해 고객에게 전달

서울 및 수도권 500여 점포 도입 시작

[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 CU는 모바일 애플리케이션(앱)에서 미리 주문한 상품을 자동차 안에서 받아볼 수 있는 '드라이브 스루 서비스'를 서울 및 수도권 점포에서 우선 실시한다고 10일 밝혔다.

CU는 지난 9월 모빌리티 커머스 플랫폼 오윈과 손잡고 자동차 안에서 상품 주문부터 수령까지 원스톱으로 해결할 수 있는 드라이브 스루 서비스를 준비해왔다. 이 서비스는 오윈 앱을 통해 특정 점포를 지정해 원하는 상품들을 골라 주문, 결제한 후 차를 타고 점포에 방문하면 근무자가 정차된 차량으로 구매한 물건을 전달해주는 새로운 형태의 편의점 쇼핑이다.

점포 도착 시 ‘점원 호출’ 기능을 활용해 점포 근무자에게 도착을 알릴 수 있다. 드라이브 스루 서비스의 이용 시간은 평일 오전 7시부터 오후 10시까지다. 최소 주문금액은 5000원이다. 별도의 이용 수수료는 없다.

CU관계자는 "고객은 주차를 비롯한 승하차의 번거로움 없이 편의점에서 쉽고 빠르게 물건을 구매할 수 있으며 매장에서 직접 구매하는 방식과 비교해 대면 접촉을 최소화 하고 구매 시간을 줄일 수 있다"면서 "해당 서비스가 적용되는 점포는 시내 도로교통에 지장을 주지 않으면서 근무자가 물건을 안전하게 전달할 수 있도록 주 정차 공간이 확보된 곳을 중심으로 선정했다"고 설명했다.

CU는 이달 서울 및 수도권 500여 점포에서 서비스 도입을 시작으로 내년 상반기까지 운영점을 전국 약 3000점으로 확대할 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr