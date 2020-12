"비건, 남북협력 지지·北과의 대화 준비 재확인"‥한일 협력 강조

국무부, 비건 방한 관련 보도자료서 밝혀

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원]미 국무부가 방한 중인 스티브 비건 부장관겸 대북특별대표가 남북협력에 대한 미국의 지지 및 북한과의 대화에 대한 미국측 준비를 재확인했다고 밝혔다.

국무부는 9일(현지시간) 보도자료를 통해 비건 장관의 방한에 대해 설명했다.

국무부는 비건 부장관이 최종건 외교부 제1차관과 이도훈 한반도평화교섭본부장을 만났다면서 "비건 부장관이 남북협력에 대한 미국의 지지를 재확인했다"면서 "그리고 완전한 비핵화 추구에 따른 북한과의 의미 있는 대화에 관여하기 위해 미국이 지속적으로 준비돼 있음을 재확인했다"고 밝혔다.

국무부는 "비건 부장관은 한미동맹에 대한 우리의 헌신을 재확인했고 신종 코로나바이러스 감염증에 대한 한국의 지속적인 조율에 감사를 표했다"고 설명했다.

비건 부장관은 한일 관계에 대한 조언도 한 것으로 확인됐다. 국무부는 "비건 부장관은 자유롭고 개방적인 인도태평양과 역내 안보를 증진하기 위해 일본과 지속적으로 협력할 것도 권고했다"고 언급했다.

이는 미 국무부가 자국 정권 교체 이후에도 한일간의 관계 정상화가 필요하다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

앞서 우리 외교부는 비건 부장관과 최 차관의 회담 결과에 대한 보도자료에서 역내 정세에 대한 의견을 교환했다고만 밝혔다.

