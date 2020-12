中외교부, 美홍콩 관련 제재에 "국제관계 준칙 심각하게 위반"

화춘잉 중국 외교부 대변인 8일 정례 브리핑서

미국, 중국 전인대 상무위 전원 제재에 반발

"미국, 중국 내정에 간섭할 권리 없어"

[아시아경제 차민영 기자] 홍콩 국가보안법(홍콩보안법) 문제를 두고 미·중 관계가 악화일로를 걷고 있다. 미국 정부가 중국의 최고입법기관 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 부위원장 14명을 무더기로 제재 명단에 올린 것과 관련해 중국이 내정 간섭을 즉시 중단하라며 강력 반발했다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 8일 정례 브리핑에서 "마이크 폼페이오 미 국무장관은 무책임하게 중국의 법 제정과 홍콩보안법 시행을 비판했다"며 "미국의 관련 행위는 국제관계 기본 준칙을 심각하게 위반한 것이자 중국 내정을 심각하게 침해하고, 미중 관계를 심각하게 훼손한 것"이라고 지적했다.

화춘잉 대변인은 "중국 정부와 인민은 미국의 비합리적이고, 광적인 악랄한 행위에 강한 불만을 표한다"면서 "홍콩은 중국의 홍콩이고 홍콩 사무는 순수하게 중국 내정에 속한다"고 강조했다. 미국이 홍콩 사무에 간섭할 자격이 없다는 뜻이다.

전인대 상무위원회는 중국 헌법에 근거해 홍콩보안법을 제정했다는 설명이다. 그는 이어 "홍콩보안법 제정은 홍콩의 안정과 법을 위반하는 범죄 분자를 잡기 위한 것"이라며 "이는 완전히 중국 주권 범위 내의 일"이라고 역설했다.

일국양제(한 국가 두 체제) 기조도 지속 유지한다는 뜻을 내비쳤다. 대변인은 "중국 정부는 미국이 홍콩 사무에 간섭하는 것을 결연히 반대한다"고 짚은 후 "미국의 비열한 행위에 대해 중국은 보복 조치에 나설 것"이라고 경고했다. 미국의 제재에 언제 보복 조치를 가할 것이냐는 추가 질문에는 "적절한 시기에 발표하겠다"고 답했다.

미 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 지난 7일(현지시간) 왕천과 차오젠밍 등 중국 전인대 상무위원회 부위원장 14명을 제재 대상에 올렸다. 이들과 직계 가족은 미국 방문이 금지되는 것은 물론 미국 내 자산이 동결되고 미국인과의 거래도 금지된다. 폼페이오 국무장관은 성명에서 "상무위는 중국이 반체제 인사를 억압하고 중국의 억압정책에 항의하는 이들을 체포하는 데 동원돼온 홍콩 국가보안법을 만장일치로 채택했다"고 제재 이유를 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr