연말·연초 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리

AI투자비서 라씨로는 과거 신규 시설 투자 공시를 바탕으로 매달 신규 투자가 종료되는 기업들을 추출해 관련 정보를 제공 중이다.

◈ 신규시설 투자 종료 예정 기업(클릭▶)

◈ 신규시설 투자종료 예정 기업(월별 분석 확인하기)▶

신규 투자가 마무리되면 기업의 생산 능력이 확대되거나 경쟁력이 강화될 수도 있어 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높은 편이다. 특히 지속적으로 신규시설투자를 하는 기업의 경우에는 해당 기업에 대한 시장의 수요가 강하거나 자금 여력이 충분할 가능성이 높아 좀더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

AI라씨로 분석에 따르면, 12월에는 한국수출포장, 주성엔지니어링, 삼성바이오로직스, 엔투텍 등이 시설 투자가 종료 예정이며, 1월에는 로체시스템즈, 뷰웍스, 인테리안테크 등이 시설 투자 종료를 앞두고 있다.

신규시설투자 예정 기업에 대한 자세한 정보는 AI라씨로 웹페이지 또는 구글 플레이스토어에서 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

◈ 신규시설 투자 종료 예정 기업_실시간 알림받기▶

[투자자 관심 종목]

한국수출포장 한국수출포장 002200 | 코스피 증권정보 현재가 22,000 전일대비 500 등락률 -2.22% 거래량 42,650 전일가 22,500 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 한국수출포장, 골판지 제조 테마 상승세에 5.09% ↑12월 신규시설 투자 종료 임박, 경쟁력 UP 종목 총정리한국수출포장, 골판지 제조 테마 상승세에 1.85% ↑ close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 828,000 전일대비 52,000 등락률 -5.91% 거래량 397,769 전일가 880,000 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아 close , 카페24 카페24 042000 | 코스닥 증권정보 현재가 67,700 전일대비 15,600 등락률 +29.94% 거래량 3,671,608 전일가 52,100 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 카페24, 전자결제(전자화폐) 테마 상승세에 28.98% ↑[주요 매매주체 동향] 항공·저가 항공사(LCC) 테마 사모펀드 연일 순매수 카페24, 동남아 진출보 '라자다' 연동 국가 5개로 확대 close , 일신바이오 일신바이오 068330 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 2,430 등락률 +29.56% 거래량 66,479,618 전일가 8,220 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 정부 발표!! 4400만 명분 백신 확보! 단숨에 급등할 관련 株!정부의 발표! 단숨에 급등할 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株! 정부의 대책! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 백신 당장 확보시켜! 단숨에 급등합니다! close , 명신산업 명신산업 009900 | 코스피 증권정보 현재가 20,300 전일대비 3,400 등락률 +20.12% 거래량 29,935,331 전일가 16,900 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 명신산업, 검색 상위 랭킹... 주가 21.3%반도체 초호황! 잠깐 쉬고 ‘ㅇㅇㅇㅇ’까지 올라간다! 단숨에 급등!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.