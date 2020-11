12월 신규시설 투자 종료 임박, 경쟁력 UP 종목 총정리

AI투자비서 라씨로는 과거 신규 시설 투자 공시를 바탕으로 매달 신규 투자가 종료되는 기업들을 추출해 관련 정보를 제공 중이다.

신규 투자가 마무리되면 기업의 생산 능력이 확대되거나 경쟁력이 강화될 수도 있어 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높은 편이다. 특히 지속적으로 신규시설투자를 하는 기업의 경우에는 해당 기업에 대한 시장의 수요가 강하거나 자금 여력이 충분할 가능성이 높아 좀더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

AI라씨로 분석에 따르면, 12월에는 한국수출포장, 주성엔지니어링, 삼성바이오로직스, 엔투텍 등이 시설 투자가 종료 예정이며, 1월에는 로체시스템즈, 뷰웍스, 인테리안테크 등이 시설 투자 종료를 앞두고 있다.

신규시설투자 예정 기업에 대한 자세한 정보는 AI라씨로 웹페이지 또는 구글플레이스토어에서 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

한국수출포장 한국수출포장 002200 | 코스피 증권정보 현재가 20,800 전일대비 400 등락률 +1.96% 거래량 39,523 전일가 20,400 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 한국수출포장, 골판지 제조 테마 상승세에 1.85% ↑[특징주] "한국 휴지 수출해달라"…깨끗한나라 등 제지 관련주 상승[e공시 눈에 띄네]코스피-5일 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 803,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 232,350 전일가 802,000 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선코스피, 또 사상 최고가 경신...2617.76 마감코스피, '2610선' 등락...외국인 매수세 확대 close , 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 3,950 등락률 +23.58% 거래량 17,534,406 전일가 16,750 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 "보령제약, 스타트업 지원으로 혁신 만들 것"보령제약, 3분기 영업익 129억원…전년比 8.4% 증가유나이티드제약 흡입 치료제 IND 제출 승인나면 올해 출시 가능! close , 피플바이오 피플바이오 304840 | 코스닥 증권정보 현재가 53,600 전일대비 200 등락률 +0.37% 거래량 3,445,820 전일가 53,400 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 피플바이오, 알츠하이머병 조기진단키트 유럽 CE 인증해외 임상승인 소식! 아직 터지지 않은 급등 株! 제가 말했죠? 글로벌 임상3상 개시임박! 관련 株 딱 하루만 드립니다! close , 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 450 등락률 +4.41% 거래량 27,449,487 전일가 10,200 2020.11.25 15:30 장마감 관련기사 비덴트, 주가 1만 200원.. 전일대비 0.0%[특징주] 가상통화 상승세에 관련주 급등…비덴트 상한가↑비덴트, 커뮤니티 활발... 주가 2.43%. close

