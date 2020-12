[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 에이핑크 멤버 오하영이 즐거웠던 여행을 그리워했다.

최근 오하영은 자신의 인스타그램에 '그때는 몰랐던 행복의 재작년 여행들. 더 즐겨둘걸'이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 오하영은 휴양지 느낌이 물씬 나는 에스닉한 의상을 입고 챙이 넓은 모자를 쓰고 있다. 또다른 사진에서는 흰색 의상으로 청순미를 살렸다.

이를 본 팬들은 "언니 진짜 여신 같아요. 아니 진짜 여신인가" "진짜 미리 여행 좀 많이 가둘껄 콘서트도 못가보고 끝낼 순 없어. 언니 보고파요" 등의 반응을 보였다.

