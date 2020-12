[아시아경제 배경환 기자] 일본의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 닷새째 2000명대를 기록했다.

5일 현지 방송 집계에 따르면 이날 오후 7시30분 현재 일본 전역에서 2497명의 코로나19 감염자가 새로 발생했다. 누적 확진자는 16만1618명이다.

한편 최근 일본의 하루 확진자 수를 보면 1일 2028명, 2일 2434명, 3일 2518명, 전날 2442명이었다. 이날 일본의 수도 도쿄도에서는 584명의 코로나19 감염자가 새로 확인됐다. 하루 확진자로는 최다 기록이다.

