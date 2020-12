[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 신안군 증도면에 대기점도, 소기점도, 소악도, 진섬 네 섬에 예수 그리스도의 12제자 집을 주제로 한 순례자의 길을 지난해 11월에 개장했다.

12㎞의 순례 길을 따라 섬 곳곳에 조그마한 건축미술 작품으로 만들어진 작은 예배당은 호주의 유명 관광지인 그레이트 오션로드의 12사도 바위, 그리스 산토리니의 풍광과 견주어도 손색이 없는 명품 관광지다.

특히 하루에 두 번 썰물 때만 드러나는 노둣길로 이어지는 기적을 체험할 수 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr